Байден счел Камалу Харрис умнее

Вадим Карасев

Джо Байден и Камала ХаррисФото: Carlos Barria / Reuters

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он сообщил во время публичного представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты (штат Джорджия). Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

Глава государства выступил с речью и поблагодарил сотрудников, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. «Я не должен был этого делать, потому что хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня», — отметил Байден. В ответ Харрис заметила в шутливой форме, что «здесь особо нечего добавить». Участники встречи с юмором отреагировали на слова первого и второго лиц страны.

Ранее Байден во время публичного выступления оговорился и снова назвал Харрис «президентом». Глава государства, рассказывая об успехах вакцинации в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…». Отмечается, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.

В декабре 2020-го политик совершил похожую ошибку. Он запнулся и нечаянно назвал Харрис, которая должна была занять должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.