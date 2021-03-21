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Байден засомневался в своих умственных способностях

Байден засомневался в своих умственных способностях

Президент США Джо Байден выступил с речью, в которой пошутил на тему своих умственных способностей. Белый дом опубликовал видео выступления.

После продолжительного выступления Байден сказал, что ему следовало сразу дать слово вице-президенту Камале Харрис, покольку она "умнее".

Я хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня.

Харрис в ответ заявила, что ей "особенно нечего добавить".

Это уже не первый конфуз Байдена, связанный с Харрис – недавно он представил ее как президента США и даже не заметил, что оговорился.

Как сообщал NEWSTES, ранее помощники Джо Байдена опять запретили ему общаться с журналистами.

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По материалам: uposters.ru
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