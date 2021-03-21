Байден засомневался в своих умственных способностях
Сегодня, 16:20 Вадим Карасев
Президент США Джо Байден выступил с речью, в которой пошутил на тему своих умственных способностей. Белый дом опубликовал видео выступления.
После продолжительного выступления Байден сказал, что ему следовало сразу дать слово вице-президенту Камале Харрис, покольку она "умнее".
Я хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня.
Харрис в ответ заявила, что ей "особенно нечего добавить".
Это уже не первый конфуз Байдена, связанный с Харрис – недавно он представил ее как президента США и даже не заметил, что оговорился.
Как сообщал NEWSTES, ранее помощники Джо Байдена опять запретили ему общаться с журналистами.
По материалам: uposters.ru