Байден засомневался в своих умственных способностях

Вадим Карасев

Президент США Джо Байден выступил с речью, в которой пошутил на тему своих умственных способностей. Белый дом опубликовал видео выступления.

После продолжительного выступления Байден сказал, что ему следовало сразу дать слово вице-президенту Камале Харрис, покольку она "умнее".

Я хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня.

Харрис в ответ заявила, что ей "особенно нечего добавить".

Это уже не первый конфуз Байдена, связанный с Харрис – недавно он представил ее как президента США и даже не заметил, что оговорился.

Как сообщал NEWSTES, ранее помощники Джо Байдена опять запретили ему общаться с журналистами.