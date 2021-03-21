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Баскетболист Шабалкин признал вину в скандальном ДТП

Баскетболист Шабалкин признал вину в скандальном ДТП

Баскетболист Никита Шабалкин признал свою неправоту в инциденте, произошедшем с ним в субботу в центре Москвы. После короткой словесной перепалки водитель такси прокатил спортсмена несколько метров на капоте автомобиля.

"В двух словах - однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь - когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил - причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой - не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте", - рассказал Шабалкин.

Он добавил, что несмотря на свою эмоциональную реакцию, таксист не имел права катать его на капоте. По мнению баскетболиста, это неадекватный поступок и ему повезло соскочить с автомобиля до того, как машина набрала большую скорость.

Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость - это неадекватный поступок. Я уже начал думать: "Ну все, сейчас приедем". Хорошо, что успел как-то.

Ранее NEWSTES писал, что петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову.

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По материалам: uposters.ru
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