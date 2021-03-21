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Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета 19 марта 2021 года сильным ветром

Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета 19 марта 2021 года сильным ветром

На днях представители Белого дома прокомментировали падение президента США Джо Байдена на трапе самолёта, которое произошло 19 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте издания “Наша версия”.

Накануне представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский президент трижды упал, поднимаясь на борт самолёта, в связи с сильным ветром. Более того, по её признанию, она сама, чуть не упала со ступенек из-за сильных порывов ветра. Также Жан-Пьер подчеркнула, что Джо Байден находится в отличной форме и хорошо себя чувствует.

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд в свою очередь заметила, что президент США просто оступился на трапе и после инцидента он даже не нуждался в медицинской помощи.

Добавим, что это курьёзное происшествие прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, заметив, что объяснение падений Байдена сильным ветром – довольно странное, а также в шутку поудивлялась, что в произошедшем не обвинили российских хакеров.

Сообщение Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета 19 марта 2021 года сильным ветром появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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