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Британия ответила на угрозы Евросоюза заблокировать экспорт вакцины от COVID-19

Британия ответила на угрозы Евросоюза заблокировать экспорт вакцины от COVID-19Министр обороны Великобритании Бен УоллесФото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на угрозы Европейской комиссии (ЕК) блокировать экспорт вакцин от коронавируса в другие страны из-за срыва поставок в Европу, пишет Evening Standart.

По его словам, любые попытки Брюсселя препятствовать поставкам препаратов от COVID-19 в Британию окажутся «контрпродуктивными». «Было бы по-взрослому, если бы ЕК и некоторые европейские лидеры не занимались риторикой, а признали бы за собой обязательства, которые мы все несем», — сказал Уоллес.

Он добавил, что в случае принятия такого решения Евросоюз ждут разрушительные для торговли и дипломатии репутационные издержки. «Им будет очень сложно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — предупредил министр.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок. По ее словам, к окончанию первого квартала производитель поставил лишь 30 процентов от прописанного в контракте объема вакцин.

В конце февраля сообщалось, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года. Одной из причин называется пожар на строящемся заводе по производству препарата в индийском городе Пуна.

В мире

По материалам: lenta.ru
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