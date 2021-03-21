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Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок

Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок

ВМС Великобритании вскоре получат многоцелевой разведывательный корабль, который будет защищать оптоволоконные кабели от российских субмарин – об этом рассказал глава Минобороны Бен Уоллес.

По словам министра, проложенная на морском дне инфраструктура "невероятно важна" на национальном уровне.

"Наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континент", – заметил он. – "В ноябре мы запланировали построить новый многоцелевой разведывательный корабль, и он будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией".

Уоллес подчеркнул, что финансирование этой задачи имеет чрезвычайное значение, поскольку без достаточной защиты кабелей Британия окажется в крайне уязвимом положении.

Про корабль известно, что его экипаж будет составлять 15 человек. Единственный заложенный образец достроят к 2024 году, однако помимо этого судна, британцы построят множество других и станут обладать крупнейшим в Европе надводным флотом.

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По материалам: uposters.ru
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