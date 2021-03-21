Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок

Вадим Карасев

ВМС Великобритании вскоре получат многоцелевой разведывательный корабль, который будет защищать оптоволоконные кабели от российских субмарин – об этом рассказал глава Минобороны Бен Уоллес.

По словам министра, проложенная на морском дне инфраструктура "невероятно важна" на национальном уровне.

"Наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континент", – заметил он. – "В ноябре мы запланировали построить новый многоцелевой разведывательный корабль, и он будет не только заниматься защитой элементов ключевой инфраструктуры, но и выполнять другие функции, связанные с наблюдением за морской акваторией".

Уоллес подчеркнул, что финансирование этой задачи имеет чрезвычайное значение, поскольку без достаточной защиты кабелей Британия окажется в крайне уязвимом положении.

Про корабль известно, что его экипаж будет составлять 15 человек. Единственный заложенный образец достроят к 2024 году, однако помимо этого судна, британцы построят множество других и станут обладать крупнейшим в Европе надводным флотом.