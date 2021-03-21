Британский министр назвал причину увеличения ядерного потенциала

Влада Некрасова

Решение Лондона об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе интервью в программе BBC "Шоу Эндрю Марра".





"Мой служебный долг гарантировать наличие возможностей надежного ядерного сдерживания, а также анализировать и отслеживать то, какие действия предпринимают в этом направлении России и другие страны. В течение последних лет мы наблюдали как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы (ПРО - ред.)" - заявил Уоллес.