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Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно

Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно

Ольгу Бузову и Карину Кросс связывает один и тот же факт из личной биографии. Обе — бывшие пассии Давида Манукяна. Общественность не могла и подумать, что девушки объединяться.

Сегодня известная теледива вместе с Кариной Кросс поделились забавным видео. В ролике две девушки борются за сердце Романа Каграманова.


«Когда привыкла побеждать, но нашлась еще одна такая. Безбашенная Карина…» — написала Ольга Бузова.

[media=https://www.instagram.com/p/CMrM3xTqCQR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Пользователи сети очень удивились, что экс-возлюбленные Манукяна сумеют подружиться. Они не думали, что когда-то Ольга и Карина решатся на сотрудничество. Однако не только поклонники удивились такому коллабу, но и сама Карина в шутку оставила забавный комментарий.

 «Что? Это Бузова? Вот это поворот!» — написала Кросс, добавив смеющиеся смайлики.

В комментариях пользователи сети шутили, что дружба бывших всегда самая крепкая.

«Где-то Дава поперхнулся», «Я сплю? Вот это шок!», «Вам давно нужно было объединиться», — реагируют поклонники на видео.

Стоит отметить, что, в отличии от Бузовой, Дава отказался сотрудничать с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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