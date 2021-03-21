Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно

Лидия Мартынова

Ольгу Бузову и Карину Кросс связывает один и тот же факт из личной биографии. Обе — бывшие пассии Давида Манукяна. Общественность не могла и подумать, что девушки объединяться.

Сегодня известная теледива вместе с Кариной Кросс поделились забавным видео. В ролике две девушки борются за сердце Романа Каграманова.

«Когда привыкла побеждать, но нашлась еще одна такая. Безбашенная Карина…» — написала Ольга Бузова.

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Пользователи сети очень удивились, что экс-возлюбленные Манукяна сумеют подружиться. Они не думали, что когда-то Ольга и Карина решатся на сотрудничество. Однако не только поклонники удивились такому коллабу, но и сама Карина в шутку оставила забавный комментарий.

«Что? Это Бузова? Вот это поворот!» — написала Кросс, добавив смеющиеся смайлики.

В комментариях пользователи сети шутили, что дружба бывших всегда самая крепкая.

«Где-то Дава поперхнулся», «Я сплю? Вот это шок!», «Вам давно нужно было объединиться», — реагируют поклонники на видео.

Стоит отметить, что, в отличии от Бузовой, Дава отказался сотрудничать с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.