Бывший советник Трампа заявил об угрожающем безопасности США поведении Байдена

Вадим Карасев

Стивен МиллерФото: Joshua Roberts / Reuters

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил о том, что поведение нынешнего американского главы Джо Байдена угрожает безопасности государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — они смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может пройти даже легкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», — заявил Миллер.

19 марта в сети были обнародованы кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One). На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон. Пресс-служба Белого дома заявила, что американский лидер отлично себя чувствует, а сам инцидент там объяснили сильным ветром.