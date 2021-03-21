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Бывший возлюбленный Бузовой, блоггер Давид Манукян случайно показал подписчикам свою девушку

Бывший возлюбленный Бузовой, блоггер Давид Манукян случайно показал подписчикам свою девушку

После громкого и скандального расставания с известной ведущей телестройки Ольгой Бузовой блоггер Дава (Давид Манукян) решил полностью погрузиться в творчество. Артист объявил о своём сольном концерте, который должен пройти в его родном городе – Новосибирск, а также записал два трека. Одну песню Давид посвятил своей бывшей возлюбленной «Обнулила нас».

Но, судя по последним новостям, успех Дава обрёл не только в творческом плане, но и на любовном фронте. Пока Ольга Бузова проходит лечение в клинике, Давид записал историю в инстаграм, на которой подписчики заметили лежащую на постели брюнетку.

На сегодняшний день нет никаких данных об этой девушке, но некоторые предположили, что это помощница Давы Анна. После этой истории Давид закрыл свою страницу в Инстаграм и никак не комментировал данную ситуацию.

Сообщение Бывший возлюбленный Бузовой, блоггер Давид Манукян случайно показал подписчикам свою девушку появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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