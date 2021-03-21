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Центрифуга не уберегла людей от когнитивных изменений в условиях микрогравитации

Непрерывное воздействие на протяжении получаса искусственной гравитации в центрифуге показало себя неэффективным для снижения когнитивных изменений, которые связаны с условиями микрогравитации. Независимо от воздействия искусственной гравитации или его отсутствия скорость выполнения когнитивных тестов во время эксперимента и в период восстановления была ниже по сравнению с нулевым уровнем.

Это выяснили немецкие ученые в процессе сложного эксперимента, проведенного в Германском центре авиации и космонавтики в Кельне. В опыте приняли участие 24 добровольца. Люди провели два месяца в кроватях с опущенным изголовьем для того, чтобв голова оказывалась ниже ног. В этом случае кровь отливает он нижней части тела и приливает к верхней как в условиях настоящей невесомости. Результаты исследований были опубликованы в издании Frontiers in Physiology.

Сообщение Центрифуга не уберегла людей от когнитивных изменений в условиях микрогравитации появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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