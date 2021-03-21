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Чемпион Олимпиады Траньков считает, что российские фигуристки не займут весь пьедестал на чемпионате мира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сейчас не верит в перспективу увидеть весь российский пьедестал на Чемпионате мира в женском одиночном катании.

Российский фигурист, а также олимпийский чемпион в этом виде спорта, Максим Траньков, недавно оценил шансы российских фигуристок на возможную победу на предстоящем Чемпионате мира, и прокомментировал их.

Нашу страну на данном мундиале будет представлять Анна Щербакова, а также Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Турнир будет проходить в Стокгольме в период с 24 по 28 марта.

Траньков весьма осторожно смотрит на все перспективы россиянок. «Сложно сейчас рассчитывать на российский пьедестал. У нас в этот раз подобрались очень достойные соперники. Борьба за золото будет ведь проходить не между Щербаковой и Трусовой. Есть также очень сильная японка Рика Кихира, которая тоже исполняет все эти элементы ультра-си, как и наши девочки. Вообще, Япония сейчас – наш главный соперник на Чемпионате мира», – рассказал фигурист.

Девушки покажут свою короткую программу 24 марта, а произвольную они продемонстрируют 26 марта.

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Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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