Что мучает Киркорова, кого из участников спас врач, а кто упал со сцены: закулисье шоу «Маска»

Анастасия Иванова

Пока Филипп в перерыве между съемками подкрепляется зефиром и шепчется с дочкой, за кулисами молчаливо проплывают огромные Маски и негодует Пригожин. «NewsTes.ru» показывает изнанку самого засекреченного проекта года.

«Сделайте Единорогу чай с лимоном», «Принесите Змее голову», — нет, это не подслушано в дурдоме, как может показаться человеку непосвященному. А всего лишь обычная рабочая суета за кулисами самого популярного шоу России — «Маска» на НТВ.

Во всем происходящем, действительно, есть что-то сказочное — как будто ты попал в мир «Алисы в стране Чудес». Хочется погнаться за Белым Кроликом (в данном случае, Зайцем), но дверка слишком маленькая, чтобы пробраться в его мир. Да и вообще — охрана не пускает.

Проект снимается в павильонах «Главкино», в его запутанных коридорах легко заблудиться, а значит, — соблюсти все условия секретности. Участники, их осталось 10, приезжают на площадку на авто с темными стеклами, их высаживают совсем не там, где происходит основное действо. Даже водители не подозревают, кого везут: из-за зеркальных экранов, полностью скрывающих лица звезд, и бесформенных черных худи.

«А почему вы в костюме врача, это для какого номера?» — интересуюсь у проходящего мимо молодого человека в белом халате. «Потому что я доктор», — смеется тот в ответ. Наверно, единственный, кто видел, кто скрывается под костюмами Неваляшки, Розовой Пантеры или Ламы, — реаниматолог из ЦКБ, который всегда дежурит за сценой. «Оказывал помощь многим, — говорит «NewsTes.ruу» медик. — Обычно обращаются по мелочи — у одного голова заболела, у другого — живот. Но, бывает, артистам становилось совсем плохо, давление падало. Меня вызывали в тайную комнату, делал укол, давал таблетки. Естественно, в этот момент люди были не в масках, но штраф слишком велик, чтобы я кому-то мог рассказать больше».

Встречаю за кулисами Иосифа Пригожина — он сопровождает на съемках Валерию, бессменного члена жюри. Сразу видно, что продюсер полностью излечился от последствий ковида, выглядит бодро. «Иду сейчас по коридору, навстречу мальчик лет 7, и он мне значит: «О, Ананас!», — сходу шутит Иосиф. — А недавно ужинали в ресторане, так там то же самое: «О, Ананас». Вот так делаешь карьеру годами, работаешь на имя, а в итоге запомнишься всем ананасом. Бабушка тут одна подскочила вообще с неожиданным предложением: вам, мол, надо срочно писать сольный альбом».

В отличие от Пригожина или Юрия Стоянова, которые покинули проект весело и с огоньком, Азиза вылетела достаточно скандально. Шутки о взгляде, которым экс-Пингвин смерил членов жюри, не стихают до сих пор. «Они после съемок точно в полном составе поехали в церковь, — вспоминают инцидент за кулисами. — А ее саму, кстати, потом еле из гримерки дозвались для фото на память. Хорошо, тут ее знакомый фотограф оказался. Угрожал, что будет ждать под дверью хоть месяц».

Больше всех в уходе артистки корит себя Филипп Киркоров. «30 лет мы с ней дружим, — вздыхает поп-король. — Почувствовал, что стал причиной, ведь от моего слова зависел исход битвы, и, к сожалению, так все произошло. Нет, не поссорились: мы же взрослые люди, а здесь — игра, шоу. Азизочка реально очень хотела реализовать свои планы, уверен, она многое могла бы сделать на этом проекте. Не могу себе простить, что меня так запутали продюсеры».

К певцу подбегает дочь Алла-Виктория, обнимает за шею. Девочка приезжает на все съемки «Маски», так как очень болеет за Единорога. Это, к слову, заметно сразу: голову ребенка венчает разноцветный рог и густой хвост волос, на лице яркий фейс-арт — все в поддержку любимого персонажа. «А сын ко мне сегодня вообще подойдет?» — громко намекает Киркоров в микрофон. Мартин тут как тут, он приехал на площадку после уроков. «Я за Орла!» — признается наследник артиста «NewsTes.ruу». — Но не знаю, кто там внутри. Костюм классный!»

«Да все он знает, хитрый просто, не рассказывает! — смеется в ответ Филипп. — А я лично — змеелов. Болею за Змею, влюблен в нее. И, если там будет Катя Варнава, то сделаю ей предложение прямо в эфире».

В перерывах члены жюри занимаются каждый своим делом: председатель подкрепляется любимым зефиром, общается с детьми, Тимур Родригез пытается смотреть фильм на смартфоне, Тодоренко созванивается с мужем… Перед каждым на столе нехитрый набор: блокнот с пометками, список номеров, бинокль, мини-вентилятор, в ногах — по несколько бутылок воды.

В этот момент двое симпатичных бодигардов под руки выводят со сцены артиста в костюме: «люди в черном» нужны Маскам больше не для охраны, а чтобы те не свернули шею, спускаясь по лестнице. Поэтому ребята вовсе не профессиональные секьюрити, а специально подобранные актеры.

«Тяжелее всего приходится с Солнцем, у него нет глаз вообще, — рассказывает «маскохранитель» Никита Шалюков. — Орел тоже однажды чуть не навернулся, еле успели подхватить. А вот моему коллеге-телохранителю повезло меньше — он рухнул со сцены, потому что в темных очках порой ничего не видно. Разные ЧП часто случаются — то кому-то душно, люди ведь там и в возрасте есть, то человек реакцией судей не доволен и психует».

«За кого болеете, товарищ охранник?» — спрашиваю напоследок. «За «Спартак»! — рапортует тот. — На самом деле в первом сезоне еще испытывал какой-то азарт, а сейчас подустал. Уследить бы за ними всеми».

Всего на площадке шоу несколько зон. В огромной костюмерной приводят в порядок части масок, парят, гладят, подшивают, причесывают головы. После недавних съемок косметический ремонт, к примеру, потребовался Крокодилу, Единорогу, Орлу и Зайцу. Следом наряды по очереди транспортируются в другую часть павильона, где в них, собственно, и «вселяются» звезды. Коридорами участника приводят за кулисы, перед выступлением он какое-то время находится в малюсенькой комнатке два на два метра с плотными шторами: может выпить воды, причесать перышки или… чешуйки, собраться с мыслями. И — на сцену.

Кто следующий снимет Маску, станет известно уже в сегодняшнем выпуске – в 20:10 на НТВ.