Даниил Крамер в свой день рождения проведет программу на радио

Алексей Вольцев

Совместный проект Российского музыкального союза (РМС) и "Радио России" будет представлен в день рождения народного артиста России, известного пианиста, композитора, педагога Даниила Крамера, которому 21 марта исполняется 61 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Ежемесячное джазовое обозрение Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза.

"Всем музыкантам я желаю написать самый лучший опус на свете и стать гением, а всем остальным - понять, что музыка - не просто произведения, музыка - это язык, это характер, это смысл", - отметил Крамер.

И свой первый выпуск, по словам пианиста, он посвятит эстетической стороне музыкальной речи, расскажет, как создать музыкальное произведение, которое могло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приемы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. В завершении прозвучит дебютный выпуск "Странного блюза". Следующими темами Крамера станут беседы о джазовых стандартах, о жанрах и джазовом ритме.

Прямой эфир и подкаст "Джазового нестандарта" с Даниилом Крамером в рамках программы "Серьезная музыка" будет доступен 21 марта в 23.10 на сайте "Радио России".