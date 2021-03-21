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Дава спалил горячую темноволосую модель в своей постели. С Бузовой покончено?

Дава спалил горячую темноволосую модель в своей постели. С Бузовой покончено?

Дава Манукян крайне неаккуратно записывает stories в Instagram в последнее время. Еще недавно он засветил у себя на видео ковер Бузовой, чем спровоцировал слухи о том, что после громкого расставания все-таки проводит время с Ольгой у нее в квартире, а сейчас продемонстрировал публике свою новую пассию… По крайней мере, так рассудили подписчики видеоблогера.


Когда селеб направил камеру на себя, на заднем фоне зрители разглядели лежащую на постели девушку с черными волосами. Более того, согласно замечаниям «СтарХита», некоторые умудрились распознать личность особы, заявив, что это могла быть помощница Давы по имени Анна.

Сам же Манукян отказывается комментировать свои романтические похождения. Более того, пару недель назад он вовсе дал понять, что на данный момент в его жизни нет даже объекта для симпатии: «Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях». Интересно… Где же кроется правда? Если следовать правилу «дыма без огня не бывает», можно сделать вывод, что Ольга действительно знала об отношениях своего суженого на стороне, ведь даже сейчас в его речи видны явные несостыковки… Или же парень действительно нашел любовь за 2 недели.

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По материалам: popcake.tv
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