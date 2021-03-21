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Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель

После слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Крым все равно нельзя назвать частью Федерации, Михаил Шеремет просит немцев поддержать Россию.

Как пишет «New Inform», Германия видит в Украине единомышленника и считает важность ее территориальной целостности. Поэтому Меркель не признает полуостров полноценной частью России. При этом канцлер недвусмысленно относиться Европейскому Союзу к воссоединению Крыма с РФ.

Однако депутат призывает учитывать тесную историческую связь полуострова с Россией. Уже 7 лет прошло с долгожданного воссоединения, и Шеремет не понимает сегодняшние дебаты насчет присвоения Крыма.

Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», – отмечает он.

Сообщение Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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