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Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать матерей хейтеров

Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать матерей хейтеров

Оказывается, далеко не все участники международного конкурса «Евровидения» ведут себя достойно. Например, музыканта от Грузии уже требуют отстранить от участия в конкурсе за его аморальное поведение.

Конкурс «Евровидения-2021» продолжают сопровождать скандалы. На этот раз Торнике Кипиани агрессивно высказался по поводу критики в свой адрес, тем самым нанеся вред стране. Представитель Грузии пригрозил изнасиловать матерей всех, кому не понравилась его песня. Свои угрожающие заявления он опубликовал в Facebook.


«Если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я ****** вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне», — написал мужчина.

Реакция пользователей сети была молниеносная. Они потребовали отстранить Торнике от участия и привлечь к ответственности. Музыкант испугался резонанса и тут же удалил свой пост. Однако через пару минут появился новый, в котором он попытался оправдать себя. В результате это ему не помогло. В сети продолжает расти количество подписей под петицией с просьбой дисквалифицировать участника на «Евровидении».

Продюсер Виктор Дробыш шокирован поведением грузинского музыканта Торнике Кипиани.

«Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу «Евровидение» для продвижения песни», ─ высказался Виктор.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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