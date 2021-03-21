Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе: «Я был готов уйти из BTS»

Алексей Вольцев

Когда мы с вами смотрим на творчество южнокорейских айдолов (да и, впрочем, любых других артистов), мы наслаждаемся историями знаменитостей о том, как они собирают большие суммы денег за несколько часов с рекламодателей, купаются в лучах славы и заводят знакомства с мировыми селебами. Разумеется, все так и есть. Но это лишь одна сторона славы. Та, что видна всем. Однако, есть и вторая сторона, о которой, чаще всего, знают лишь сами артисты или же их узкий круг родных людей.

Что вы, например, думаете о Джей-Хоупе (J-Hope), когда видите его фото и видео в сети? Молодой, успешный, красивый… Вот же повезло! Но знали ли вы о том, что однажды он был готов уйти из BTS? Жуткое давление, стрессы, отсутствие свободного времени, суровые законы шоу-бизнеса и тысячи новых правил и ограничений от BigHit. Все это сыграло злую шутку и ангелочек практически решился покинуть коллектив, но верные друзья «Бантан» все же заставили его остаться. «Я сказал им, что нам нужен Хосок и мы не сможем дебютировать без него. Я приложил очень много усилий, чтобы убедить их», – говорил лидер группы.

Как хорошо, что айдолам удалось убедить товарища в том, что не нужно принимать решения сгоряча! Мы с вами могли бы потерять такую яркую звездочку k-pop!

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