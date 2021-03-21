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"Единая Россия" обсуждает приостановку партийного членства Белозерцева

"Единая Россия" обсуждает приостановку партийного членства Белозерцева
"Единая Россия" рассматривает возможность приостановки членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает РИА Новости со ссылкой на источник в политической партии.

"Приостановка членства – да, рассматривается", – подтвердил собеседник агентства.

Днем в воскресенье стало известно, что Иван Белозерцев и несколько его соучастников были задержаны по делу о взяточничестве. По данным следствия, в период с января по сентябрь прошлого года Белозерцев через посредников получил от главы группы фармкомпаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его жены и директора фирмы "Фармация" Антона Колоскова взятки в виде денег и иных ценностей на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Пензенской городской думы в декабре 2000 года и затем дважды переизбирался в городской парламент. В 2004 году он стал его председателем.

С августа 2008 года по май 2011 года Белозерцев возглавлял региональную общественную приемную председателя "Единой России", затем до осени 2015 года являлся секретарем политсовета областного отделения партии.

Чиновник также входил в состав генерального совета "Единой России" до февраля 2016 года.

В октябре 2012 года был избран депутатом Заксобрания Пензенской области пятого созыва от "Единой России", а в сентябре 2015 года его избрали губернатором региона.

сообщило детали задержания главы Пензенской области.
Политика

По материалам: ria.ru
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