Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета

Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета

Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу летаУгур ШахинФото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета. Такой срок в интервью изданию Welt am Sonntag предсказал Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Это происходит из-за снижения темпов вакцинации.

В Европе одобрены четыре вакцины от коронавируса: препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson, вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В США начали прививать население препаратами Pfizer и Moderna.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с Тайванем
Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по
Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»
Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»
Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета
Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного потока-2»
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного
Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода на карту
Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева дома и никого к нему не пускает
После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева
Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я сломаюсь, то и она...»
Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я
Петров оставил образ Гриши Измайлова, а «Мухич» похудел. Как изменилась жизнь актеров «Полицейского с Рублевки»
Петров оставил образ Гриши Измайлова, а «Мухич» похудел. Как

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и встретиться с Путиным
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на

Еще по теме

ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса
ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса
В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В США одобрили третью вакцину от коронавируса