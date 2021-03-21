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Express: Дефицит магния в организме может объясняться опасными нарушениями

Как сообщает британская службы здравоохранения NHS, одним из важных симптомов нехватки в организме магния являются мышечные спазмы в ногах. Эти судороги как правило могут возникать по ночам, когда человек отдыхает. Спазмы длятся до десяти минут и могут вызывать длительные боли в пораженной мышце.

Как сообщает Express, сильно пониженный уровень магния непременно требует лечения. В противном случае человек становится подвержен нарушениям сердечного ритма и коронарным спазмам, высокому кровяному давлению, остеопорозу, мигреням.

«Низкий уровень магния в крови означает одно из трех: минерала недостаточно в вашем рационе, либо ваш кишечник не всасывает его в достаточном количестве или ваши почки выводят слишком много магния. Обсудите с терапевтом, какой фактор наиболее вероятен в вашем случае», говорят эксперты.

Сообщение Express: Дефицит магния в организме может объясняться опасными нарушениями появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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