Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств", — предостерег эксперт.
По его оценке, динамика курса доллара в краткосрочной перспективе крайне непредсказуема, может расти, а может стремительно упасть. Поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть все-таки в рублях.
Но заработать на росте доллара все же тоже можно, например, покупая валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Но в любом случае, в валюту следует вкладывать избыток денежных средств, когда уже покрыты все текущие и планируемые расходы, указал Марков.