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Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Управляющий партнер компании GLS INVEST Эдуард Бугров рассказал, в какой валюте лучше всего хранить свои накопления. По мнению аналитика, 30% можно оставить в долларах, 30% - в евро, а 40% - в рублях.

"Золотое правило инвестора - не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками", - цитирует специалиста "Прайм".

Финансист добавил, что наблюдается тенденция к удешевлению американской валюты. Есть вероятность снижения доллара до отметки в 71 рубль.

Из-за бюджетного правила стоимость рубля меньше зависит от цен на нефть. Даже если нефть продолжит расти, это вряд ли кардинально изменит расстановку сил. Впрочем, даже положительная динамика в российской экономике мало влияет на укрепление нацвалюты - у России традиционно низкий госдолг и до пандемии бюджет оставался профицитным.

Ранее NEWSTES писал, что эксперт назвал основные угрозы финансовой безопасности россиян.

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По материалам: uposters.ru
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