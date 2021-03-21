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Футболисты Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА

Стало известно, что Красич и Рахимич скоро могут занять должности в клубе, если другой бывший «армеец» Ивица Олич будет теперь занимать пост главного тренера ЦСКА.

Красич вполне может войти в селекционный отдел или же стать одним из спортивных советников генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

При этом отмечается, что Красич может также войти и в тренерский штаб команды.

Что же касается Рахимича, то бывший игрок известного московского клуба пока еще не получал никаких предложений из ЦСКА, но уже сейчас готов вернуться в клуб.

Ранее говорилось, что 41-летний экс-футболист ЦСКА Ивица Олич вскоре станет главным тренером красно-синих.

В текущем сезоне команда ЦСКА занимает сейчас пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Сообщение Футболисты Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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