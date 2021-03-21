Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусомФото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом. Он поделился статистическими данными в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20 процентов не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург. Он также порекомендовал данной категории граждан привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к инфекции.

Говоря о работе вакцин, созданных по идентичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», директор центра имени Гамалеи заявил, что нет оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Мама Саши Черно умерла от рака
Мама Саши Черно умерла от рака
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины:
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для шпионажа
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания

Еще по теме

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»