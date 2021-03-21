Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20 марта

Алексей Вольцев

Недолго болельщики волгоградского «Ротора» думали, кто же теперь займет место главного тренера этой футбольной команды после произошедшего увольнения Александра Хацкевича. И вот в субботу стало известно о назначении нового главного тренера «сине-голубых» — им стал Юрий Батуренко, до этого он работал в структуре московского «Локомотива».

Имя Юрия Михайловича Батуренко сейчас мало что говорит простому футбольному болельщику, хотя тренерской деятельностью он занимается уже с 2000 года. Батуренко просто никогда не занимал посты главного тренера, но всегда входил в руководящий штаб многих команд премьер-лиги и ФНЛ, рабочая, в том числе, и с Юрием Семиным.

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