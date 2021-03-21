Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20 марта
Недолго болельщики волгоградского «Ротора» думали, кто же теперь займет место главного тренера этой футбольной команды после произошедшего увольнения Александра Хацкевича. И вот в субботу стало известно о назначении нового главного тренера «сине-голубых» — им стал Юрий Батуренко, до этого он работал в структуре московского «Локомотива».
Имя Юрия Михайловича Батуренко сейчас мало что говорит простому футбольному болельщику, хотя тренерской деятельностью он занимается уже с 2000 года. Батуренко просто никогда не занимал посты главного тренера, но всегда входил в руководящий штаб многих команд премьер-лиги и ФНЛ, рабочая, в том числе, и с Юрием Семиным.
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