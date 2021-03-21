Гоар Аветисян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем: «Уже несколько дней живу в надежде, что пройдет»

Лидия Мартынова

Главный визажист страны Гоар Аветисян привыкла делиться со своими подписчиками самым сокровенным. Недавно она осуществила мечту всей жизни и сделала операцию, которая поспособствовала не только похудению мейкапера, но и подтяжке ее форм. Все проходило замечательно, за преображением Го следило более 10 млн человек. Знаменитость не могла нарадоваться осуществлению важного события в жизни, однако, вчера ночью сообщила публике, что ее беспокоит «какая-то» шишка, образовавшаяся на ноге (на внутренней стороне бедра).

«У меня появилась шишка на ноге (точнее на обеих) которая очень болит. Уже несколько дней живу в надежде, что пройдет, н овсе никак, боль только сильнее и она сама стала больше за пару дней. Завтра поеду на узи после работы, больше не могу терпеть», — высказалась звезда Instagram, отметив, что сильно боится услышать от врачей что-то страшное о своем здоровье.

Обеспокоенные поклонницы мастера макияжа сразу же предположили, что появление шишки может быть «побочным эффектом после хирургического вмешательства», однако, официального заключения врачей еще нет. Popcake будет следить за развитием событий.



