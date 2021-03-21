Гоген Солнцев: «Дана Борисова порядочная, открытая, преданная, не то что моя старуха»

Лидия Мартынова

Отношения Гогена Солнцева и его возлюбленной Екатерины всегда были на виду. В этой паре партнеры изменяют друг другу, сдают в психиатрические клиники и постоянно предают. Но при этом они до сих пор вместе. Правда, с недавних пор в их истории появился третий лишний — Дана Борисова.

Сообщается, что во время лечения в клинике для лечения зависимостей, 41-летний Гоген успел поближе познакомиться с 44-летней Даной Борисовой, которая также проходила курс. Видимо, отношения пары уже не просто дружеские, хотя оба предпочитают не распространяться на эту тему.

«Дана — очень добрый друг. Мы с ней знакомы уже очень много лет. Она порядочная, открытая, преданная, не то что моя старуха. Дана помогает мне морально отойти от предательства Кати. Что касается близких отношений, то мне не хотелось бы говорить на эту тему сейчас. Да, в больнице она была в симпатичных халатиках, в красивых ночнушках. Видно, что Данка хочет настоящего мужчину рядом. Но ей никак не везет в любви», — сказал Солнцев.

По его мнению, они оба в свое время выбрали не тех людей, которые им не подходят и теперь страдают из-за этого. Но пока создавать пару они не собираются. Правда, телезвезды уже договорились о том, чтобы отправиться в Таиланд на совместный отдых.

«Как только границы откроют — сразу полетим. Даночка — девушка горячая. Думаю, нам с ней будет не скучно. Я ей уже сказал: обязательно пойдем на секс-шоу! Там местные девушки такие чудеса вытворяют! А старуху оставим здесь: пусть со своими алкашами развлекается. Честно говоря, после всего того, что она со мной сделала, я мечтаю забыть о ней поскорей», — рассуждает Гоген.

Слухи о возможном романе Гогена и Даны подтверждает близкая подруга семьи. По ее признанию, Борисова буквально бредит телезвездой и названивает десятки раз на дню, а также присылает интимные фото. «Я эти женские уловки сразу понимаю: она его не преследует, а хочет уложить моего друга в койку. Судя по всему, она знает, что Гоген обладает прекрасным достоинством. А что еще нужно одинокой женщине за 40?» — говорит знакомая.