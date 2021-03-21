Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина является одним из самых известных и популярных астрологов России. Ее оптимистичные прогнозы помогают людям обретать веру в себя и помнить о том, что из любой сложной ситуации есть выход.

Период с 22 по 28 марта может быть не самым простым, но довольно благоприятным. Настало время изучить популярные техники исполнения желаний, чтобы быть готовыми ко всему. Это интересное время, которое может научить нас чему-то новому и полезному, так что не бойтесь учиться, познавать.

Овен

На этой неделе звезды и планеты могут обострить одновременно и темные, и светлые стороны характера Овнов. Выбирать, какие из этих сторон следует раскрыть, придется самим Овнам. В общении с близкими людьми, коллегами и друзьями лучше придерживаться тактичности и сдержанности. Не нужно впадать в крайности, потому что из-за них можно сбиться с пути. Если внезапно появятся дурные мысли, отпугнуть их поможет релаксация, общение с близкими или смена обстановки. Счастье этих людей находится в их собственных руках.

Телец

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о семи главных индейских мудростях. Тельцам стоит обратить на них внимание, так как эта неделя станет временем духовного развития, поисков нового жизненного пути. Планеты и звезды в отличном положении для новых знакомств. Упадок Венеры будет означать, что запас физических сил будет быстро иссякать. По этой причине представителям данного Знака стоит меньше переутомляться. Вместо изнурительных тренировок лучше побольше ходить. После трудных рабочих дней нужен полноценный отдых.

Близнецы

Близнецам стоит остерегаться мстительных Знаков Зодиака. Такие люди могут нанести удар в самый неподходящий для этого момент. Войны и разборки Близнецам сейчас точно ни к чему. Наоборот, нужно развивать тему партнерства, пытаться работать с людьми и быть с ними максимально открытыми. Чего точно следует избегать, так это длительного уединения, обид и переживаний. Все это можно назвать самым настоящим ментальным мусором, который заполняет собой сознание, не давая появляться нормальным мыслям. Также не стоит чураться самокритики.

Рак

Раки могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но если она их не касается, им лучше не встревать. Сейчас миротворческие порывы могут нанести вред их репутации и привести к потере дружбы, влияния. Полезно заняться собой, познакомиться с зодиакальными секретами счастья. Это поможет Ракам определиться с дальнейшим путем к успеху. Планеты сделают этих людей более привлекательными для противоположного пола, поэтому они смогут преуспеть в поисках любви. Всем, кто находится в отношениях, лучше уделить внимание романтике.

Лев

Наступает очень благоприятное время для покупок, шопинга. Можно потратить часть денег на развлечения, получение новых навыков, развитие бизнеса. Наиболее опасными днями недели можно считать понедельник и вторник. В эти дни все может пойти наперекосяк. Семь способов наладить жизнь помогут Львам сойти с черной полосы быстрее. Начиная со среды ситуация устаканится, все придет в норму. У Львов проснется интуиция и появится творческий запал, энтузиазм. Повысится продуктивность, психологическая выносливость.

Дева

Девам стоит в первую очередь остерегаться представителей самых лживых Знаков Зодиака. Лучше решать личные проблемы самостоятельно, чем полагаться на тех, кто нечестен. В начале недели Дев могут начать волновать вопросы, которые сейчас абсолютно не важны. Желательно отбросить такие мысли, потому что из-за них можно потерять кучу нервов. Какими бы злыми и неприветливыми ни были окружающие люди, стоит всегда оставаться тактичными. Поддаваясь провокациям, можно заработать плохую репутацию.

Весы

Эта неделя обещает быть довольно динамичной и даже стрессовой. Мощные талисманы против тревоги и стресса помогут Весам пережить любые невзгоды. Что касается общения с окружающими, то необходимо будет воздержаться от критики. Близким и друзьям лучше делать только комплименты. Они обязательно это оценят. То же самое касается и общения с незнакомцами. Весам стоит опасаться еще двух вещей: бездействия и самоанализа. Не нужно копаться в себе и откладывать важные дела на потом.

Скорпион

Испортить судьбу могут не только поступки, но и слова. Нужно помнить о запретных словах, которые лучше не произносить. Скорпионам стоит внести разнообразие в свой досуг. Можно попробовать отдохнуть так, как они не отдыхали ранее. Смена обстановки и новые эмоции очень хорошо скажутся на энергетике. В финансовой сфере и на работе этим людям понадобится расчетливость. Также звезды хотят, чтобы Скорпионы научились прощать обиды, дали возможность зажить старым ранам. С 22 по 28 марта лучше не жить прошлым.

Стрелец

Стрельцам перед тем, как полностью раствориться в работе или любви, стоит сначала сделать гармоничнее энергетику дома. В этом им помогут семь простых способов. Благодаря этому люди данного Знака станут более проницательными. Обвести вокруг пальца или обмануть их будет в разы сложнее. Не исключено, что к пятнице могут вернуться старые проблемы. Появятся и мелкие неурядицы, которые быстро пройдут и не оставят следа в душе Стрельцов. На выходных многим представителям этого Знака не удастся полноценно отдохнуть.

Козерог

Козерогам мешать на этой неделе будут не враги, не случайные неприятности или стечение обстоятельств, а они сами. Вполне возможно, что особую силу обретут негативные установки. Побороть их можно будет лишь оптимизмом. Нужно прислушиваться к комплиментам и не думать о критике в свой адрес. В работе и в делах лучше избегать многозадачности. Нужно браться за дела последовательно, дабы не наломать дров. Звезды хотят, чтобы Козероги были честными и открытыми. Ложь может испортить их репутацию.

Водолей

Водолеям стоит действовать по наитию. Шестое чувство не обманет их. В попытках достичь богатства и процветания можно обратиться за помощью к лучшим камням для привлечения денег. Для успеха в любви нужно быть максимально приветливыми, инициативными и добрыми. У Водолеев есть шанс обрести новые цели. Когда им есть, к чему стремиться, они становятся максимально продуктивными. Не исключено, что в период с 22 по 28 число у Водолеев может произойти перезагрузка сознания, смена приоритетов и желаний. Не стоит этого бояться.

Рыбы

Порой бывает так, что наши мечты и желания не сбываются, но это всегда можно исправить. Наступает очень благоприятное время, в которое Рыбы могут начать белую полосу в своей жизни. Нужно помнить, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Первый шаг может быть самым тяжелым, но его нужно обязательно сделать. Это плодотворное время поможет Рыбам определиться с дальнейшими целями в жизни. Понедельник и вторник подходят для этого как нельзя лучше. Сейчас очень благоприятное время, так что не стоит лениться.