Гоша Карцев про Филиппа Плейна: «Изначально я готовил нападение на его стразы и черепа»

Анастасия Иванова

Сегодня стартует шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», которое поможет девушкам покорить индустрию моды и стать супермоделями. Что для этого нужно в 2021 году? Улыбаться глазами или чем-то еще? Кто такие супермодели и почему они супер а остальные просто — модели? Мучиться не стали, а задали эти и другие вопросы одному из ведущих шоу — стилисту Гоше Карцеву.

Напомним, что помимо Гоши, ведущими шоу стали Анастасия Решетова и Александр Гудков, а одним из приглашенных экспертов — модельер Филипп Плейн. Собственно, один из главных призов fashion-проекта — контракт с именитым дизайнером. Ну и три миллиона еще. И титул «ТЫ_Топ-модель на ТНТ»!

стархитКак нашли общий язык с Филиппом Плейном? Как он относится к моде и стилю? С серьезным лицом или тоже с приколом?Филипп это удивительный персонаж. Откровенно говоря, я не фанат его творчества и был настроен очень скептически. Уже готовил нападения на его стразы и черепа, но, самое удивительное, что такого Филиппа никто еще не видел. Он очень деликатный, обходительный и приветливый со всеми участницами. Один раз правда на стол залез, но это самое спокойное, что я от него ждал. Я очень поражен, что он крутой профессионал и четко знает, что и зачем делает. Мнение к нему как к дизайнеру я не изменил. Но как соведущий он очень хорош. Я поражен.стархитЕсть ли у тебя на шоу любимчики?Все участницы уже такие родные. На самом деле зрителю может показаться, что я давлю на многих и моя критика лишняя, но замечания я делаю только тогда, когда знаю, что девушка может большее. Получали по голове даже фаворитки. Я бы хотел, чтоб зритель сам увидел, к кому я располагаю. Мы старались всех запутать. Сабина Рабая до сих пор на меня не подписалась в Instagram. А Ника Крауш хотела набить мне морду.стархитТоп-модель — это кто? Назови классных русских моделей и что в них особенного лично для тебя.Любая девочка из России, покорившая хотя бы раз мировой подиум, для меня уже большая гордость. Это невероятный труд, а не просто внешние данные. Совокупность качеств. За этим скрывается куча испытаний и месяцы подготовок. Недели моды и международные контракты это как Олимпийские игры в индустрии. И любой ее участник уже победитель. Ну, а как пример я бы назвал одну из любимых — это Саша Пивоварова. И Влада Рослякова. Влада была одним из приглашенных экспертов в нашем шоу. Я был в полном восторге и побежал за кулисы с ней фотографироваться как фанат. Она точно топ-модель. Обязательно посмотрите ее работы.стархитТы говорил, что если бы был модным домом, то был бы «чем-то грязным порванным, уважаемым и дорогим». Как думаешь, каким бы модным домом могла бы быть Настя Решетова? Охарактеризуй тремя словами.Самый обсуждаемый член жюри проекта это, конечно же, Настя. Даже те, кто не смотрел шоу, уже сделали какие-то выводы. Мы с Настей вместе проходили все этапы кастинга. Она очень старательная и много вкладывает сил в проект. И наверное я бы сравнил ее с молодой обсуждаемой маркой, которая только появилась и методом проб и ошибок формируется. Она нас ещё удивит.стархитВ «самом коротком подкасте» с Женей Калинкиным и Чумой Вечеринкой вы обсуждали хороший вкус. И ты придерживался мнения, что это все-таки приобретенное понятие. Три совета, чтобы развить хороший вкус.Допускаемая в наше сознание информация формирует нашу реальность. Поэтому главное — это в тоннах информационного мусора быть внимательным и избирательно поглощать контент. Первое задание на моих курсах стиля — отписаться от всех лишних профилей в Instagram и делать все, чтобы окружать себя красивым, по вашему мнению. Даже ручка, которой вы пишите, степлер, кружка, должны вас вдохновлять. Лично вас, а не кого-то. Это как разбирать гардероб. Все должно вам приносить удовольствие. А остальное просто шлак. Берегите себя информационно. Наше шоу очень круто снято. Рекомендую смотреть «ТЫ_топ-модель на ТНТ», картинка достойная.стархитЕсли бы нужно было выбрать всего одну социальную сеть на ближайший год, что бы ты выбрал? YouTube, Telegram-канал «Насмотренность», Instagram? Сложный выбор. Еще же есть TikTok.Наверное, я бы оставил мой telegram-канал. Я там делаю все, что хочу и иногда он меня очень круто переключает и позволяет вспоминать какие-то интересные модные или визуальные события. Это мой вид digital детокса. Но все остальные сети я, конечно, очень люблю. Главное пользоваться ими дозировано и успевать жить.стархитВообще сколько времени уделяешь социальным сетям?Это моя работа, так что раз в день у меня садится телефон. Я почти полностью работаю онлайн. Вся моя команда на удаленке. Но сейчас я хочу больше времени посвятить себе, а не пролистыванию ленты. И, если честно, даже с психологом это прорабатываю. Joy of missing out — настроение на этот год.стархитДо этого проекта ты с телевидением особо не соприкасался. Какие ощущения после? Будешь ли ты теперь частым гостем в телеке? Экспертом на «Модном приговоре», может быть?Никогда не говори никогда. Мне очень нравится проект и я горжусь нашей работой. Я не люблю делать то, что не нравится. Надо кайфовать от работы. Если реально будет интересное предложение, почему бы и на попробовать. Но я избирательный. И еще это очень энергозатратно. Я теперь в пять раз начал более уважительно относится к каждому человеку в кадре. Ну, как минимум, я хочу к Ивану Урганту в гости, на шоу Импровизация и в музыкальную интуицию. Ну и, конечно же, к Юрию Дудю и на обложку GQ. В целом — это пока все планы. Юрий, позвони мне!стархитБыло ли на съемках что-то, что не нравилось?Не нравилось, что мою новую обувь не видно в кадре. Я же наряжаюсь. Шучу. Не нравились только работы моделей или неоправданные ожидания от участниц. И еще, так как это реалити шоу, иногда у нас случалось такоооое... К чему я не было готов. В одном из выпусков я вообще чуть с ума не сошел от результатов. Орал как псих. Но рассказывать ничего не буду. Вы будете плакать и смеяться смотря. Это очень хорошее телевидение. Отвечаю.