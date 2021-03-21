Хирург Маши Малиновской: «Ее грудь была разной, с одной стороны сильно тянули наверх рубцы»

Лидия Мартынова

Недавно Маша Малиновская вновь легла под нож хирурга. Телезвезда решила переделать свою грудь и уменьшить ее размер. Ранее она сталкивалась с недобросовестными специалистами, после операций которых у нее были проблемы.

Первую операцию по увеличению груди Маша перенесла в 21 год после развода с мужем и аборта. Тогда все прошло не очень успешно, и ей пришлось все переделывать спустя некоторое время. Сейчас Малиновская обратилась к опытному хирургу, Дмитрию Мельникову. По словам Марии, предыдущие импланты прослужили ей 10 лет, но она очень хотела уменьшить грудь.

«У Маши была непростая ситуация. Грудь была разной, с одной стороны сильно тянули наверх рубцы, они повлияли на форму. При этом субмаммарная складка оказалась ниже своего анатомического положения. Чтобы исправить ситуацию мы иссекли все старые рубцы, подшили складку на место, восстановили анатомию груди», — рассказал Мельников «NewsTes.ruу».

Операция Малиновской длилась около трех часов. Как рассказал врач, новая грудь телезвезды получилась меньше, чем была. «Надеюсь, Маше теперь будет легче, и нагрузка на спину будет меньше. Мы установили ей новые импланты, но они совсем небольшие. У Маши теперь стоят маленькие анатомические импланты последнего поколения. Их объем — 200 мл. Это очень мало. То есть, по сути дела, имплант ей нужен только для того, чтобы приподнять грудь, сделать форму «пышнее», ничего больше», — отметил Дмитрий Владимирович.

Итоговый результат Маша сможет оценить примерно через полгода, когда спадет весь отек. Состояние телеведущей на реабилитации вполне комфортное, она уже вернулась к активной жизни. Сейчас звезда задумывается о том, чтобы сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, похудение может сказаться на внешнем виде груди. «Любые флуктуации веса будут так или иначе влиять на результат. Иногда эти изменения в лучшую сторону!» — подчеркнул Мельников.

Кажется, никакие другие операции Маша больше не планирует. Напомним, что летом 2020 года Малиновская делала блефаропластику и подтяжку. «Лицо неизбежно плывет вниз к 40 годам. Надеюсь, что стану моложе, красивее и в целом лучше», — объясняла звезда.