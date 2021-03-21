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Хронический недосып оказался причиной внезапной смерти

Хронический недосып оказался причиной внезапной смертиФото: Unsplash

Врач-сомнолог Ольга Курушина заявила, что хронический недосып может привести к внезапной смерти человека. Ее слова приводит РЕН ТВ.

По ее словам, сейчас недосыпают очень многие люди в мире. При этом если человек не спит хотя бы одну ночь, он уже почувствует разбитость и усталость. Затем на второй день произойдет снижение памяти и внимания, а на третьи-четвертые сутки начнутся эпилептические приступы.

После у человека возникнут необратимые нарушения работы мозга. Если до этого дойдет, то человек может погибнуть, заявила Курушина.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что хронический недосып имеет опасные последствия. По словам Кудинова, у человека может произойти снижение концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности, скорости реакции, вырасти риск опухолей. Со временем также возможно развитие артериальной гипертензии. Рано или поздно мозг захочет отоспаться, в связи с чем возникнет дневная сонливость. Это может привести в том числе к засыпанию за рулем, предупредил Кудинов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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