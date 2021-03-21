Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена

Алексей Вольцев

. В США проводится самая безответственная за последние 40 лет экономическая политика, такое мнение высказал экс-министр финансов страны Лоуренс Саммерс в программе Wall Street Week, выходящей на Bloomberg.

Саммерс раскритиковал меры действующих властей по стимулированию экономики. Он предупредил, что предпринимаемые шаги приведут к усилению давления избытка спроса на цену, а также к одновременному агрессивному смягчению фискальной политики.

"Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет", – заявил экс-чиновник.

По его словам, сложившаяся ситуация является результатом "непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей республиканской партии". Саммерс, также предположил, что в США может произойти временный скачок цен на товары.

сообщило, что глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики.