Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена

Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена

Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена
. В США проводится самая безответственная за последние 40 лет экономическая политика, такое мнение высказал экс-министр финансов страны Лоуренс Саммерс в программе Wall Street Week, выходящей на Bloomberg.

Саммерс раскритиковал меры действующих властей по стимулированию экономики. Он предупредил, что предпринимаемые шаги приведут к усилению давления избытка спроса на цену, а также к одновременному агрессивному смягчению фискальной политики.

"Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет", – заявил экс-чиновник.

По его словам, сложившаяся ситуация является результатом "непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей республиканской партии". Саммерс, также предположил, что в США может произойти временный скачок цен на товары.

сообщило, что глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики.
Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
Александр и Алеся Энберт: «Чем больше у нас будет детей, тем лучше»
Александр и Алеся Энберт: «Чем больше у нас будет детей, тем лучше»
Гоген Солнцев: «Дана Борисова порядочная, открытая, преданная, не то что моя старуха»
Гоген Солнцев: «Дана Борисова порядочная, открытая, преданная, не то
Ныне покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца
Ныне покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца
Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в Крыму в Судаке
Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в
Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в Сирии
Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в
Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно расстроился»
Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно
Актёр Александр Балуев сравнил советскую и современную экранизации «Угрюм-реки»
Актёр Александр Балуев сравнил советскую и современную экранизации
Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30СМ без ракет
Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей
Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена
Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе
Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались
Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"

Еще по теме

Экс-министр финансов США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет
Глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики
В Верховной Раде назвали ответственных за "торможение реформ в Украине"
На конкурсе красоты «Мисс США» победила девушка из Небраски