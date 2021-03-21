Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля

ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля

На юге Сирийской Арабской Республики около границы с Израилем загадочным образом погибли несколько главарей незаконных вооруженных формирований.


Остальные террористы после этого оперативно покинули территории около города Тафас в провинции Дераа.

По данным “Русской весны”, ликвидации главарей боевиков предшествовал ультиматум властям провинции от командира 4-й танковой дивизии армии САР перед штурмом объектов джихадистов. Сирийский военный заявил, что или НВФ уйдут из города, или в него войдут танки. Издание отмечает, что участвовали в мирном решении проблемы и военные России.

“Сейчас в городе на радость жителям уже начались работы по восстановлению инфраструктуры, а им самим оказывается гуманитарная помощь, выдаются продовольственные пайки. Безопасность на улицах обеспечивает российская военная полиция”, – пишет агентство ИАНЕД.

По мнению политического обозревателя издания Олега Лукьянова, сирийцы верят, что после прихода российской армии наступает мирная и безопасная жизнь. Но конца войне пока нет.

“Главным препятствием к этому является позиция западных государств, в частности США и Турции. Их не устраивает усиление влияния России на Ближнем Востоке и они продолжают снабжать боевиков оружием и деньгами”, – цитирует источник слова политолога.

Он подчеркнул, что главная цель США и Турции в Сирии – нефть.

РИА “NEWSTES” писало, 21 марта стало известно, что Россия заполучила в Сирии новейшую версию американской крылатой ракеты Tomahawk Block IV.

Запущенный военными США “Томагавк” сбился с курса, упал и не взорвался в пустыни. Как полагают в американской армии, инцидент угрожает утечкой секретных сведений и информации. Журнал “The National Interest” опубликовал материал, автор которого сулит США огромные проблемы из-за утери образца ракетного вооружения.

Сообщение ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Лысая? Зеленые волосы Билли Айлиш ─ парик
Лысая? Зеленые волосы Билли Айлиш ─ парик
Айза Долматова призналась в своей пансексуальности
Айза Долматова призналась в своей пансексуальности
РИА Новости: Город Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021 году
РИА Новости: Город Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021
«NATO» подговаривает Грузию начать войну против России
«NATO» подговаривает Грузию начать войну против России
ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля
ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в
Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в районе поселка Веселая гора ЛНР
Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в районе поселка
Теледоктор Мясников сообщил о возможной вспышке туберкулеза в России после пандемии коронавируса COVID-19
Теледоктор Мясников сообщил о возможной вспышке туберкулеза в России
Бывший возлюбленный Бузовой, блоггер Давид Манукян случайно показал подписчикам свою девушку
Бывший возлюбленный Бузовой, блоггер Давид Манукян случайно показал
Собака погибла от удара током рядом со светофором и “зеброй” в Красном Селе
Собака погибла от удара током рядом со светофором и “зеброй” в
Sohu: подводники ВМФ РФ унизили военных НАТО в Средиземноморье
Sohu: подводники ВМФ РФ унизили военных НАТО в Средиземноморье
Тимати введёт новое правило в реалити-шоу «Холостяк»
Тимати введёт новое правило в реалити-шоу «Холостяк»
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета 19 марта 2021 года сильным ветром
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета 19 марта 2021

Топ на сегодня

Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в

Еще по теме

СРОЧНО: Российские военные ликвидируют «Растанский котёл» в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
На востоке Алжира военные уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды"
Бывший котёл исламистов: Военные России и Сирии празднуют со вчерашними боевиками (ФОТО, ВИДЕО)
Сирия последние новости: покушение в Даръа, сирийские вертолеты над Ас-Самирией