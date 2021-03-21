ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля

Влада Некрасова

На юге Сирийской Арабской Республики около границы с Израилем загадочным образом погибли несколько главарей незаконных вооруженных формирований.

Остальные террористы после этого оперативно покинули территории около города Тафас в провинции Дераа.

По данным “Русской весны”, ликвидации главарей боевиков предшествовал ультиматум властям провинции от командира 4-й танковой дивизии армии САР перед штурмом объектов джихадистов. Сирийский военный заявил, что или НВФ уйдут из города, или в него войдут танки. Издание отмечает, что участвовали в мирном решении проблемы и военные России.

“Сейчас в городе на радость жителям уже начались работы по восстановлению инфраструктуры, а им самим оказывается гуманитарная помощь, выдаются продовольственные пайки. Безопасность на улицах обеспечивает российская военная полиция”, – пишет агентство ИАНЕД.

По мнению политического обозревателя издания Олега Лукьянова, сирийцы верят, что после прихода российской армии наступает мирная и безопасная жизнь. Но конца войне пока нет.

“Главным препятствием к этому является позиция западных государств, в частности США и Турции. Их не устраивает усиление влияния России на Ближнем Востоке и они продолжают снабжать боевиков оружием и деньгами”, – цитирует источник слова политолога.

Он подчеркнул, что главная цель США и Турции в Сирии – нефть.

РИА “NEWSTES” писало, 21 марта стало известно, что Россия заполучила в Сирии новейшую версию американской крылатой ракеты Tomahawk Block IV.

Запущенный военными США “Томагавк” сбился с курса, упал и не взорвался в пустыни. Как полагают в американской армии, инцидент угрожает утечкой секретных сведений и информации. Журнал “The National Interest” опубликовал материал, автор которого сулит США огромные проблемы из-за утери образца ракетного вооружения.

Сообщение ИАНЕД: После странных смертей главарей боевиков ВС РФ оказались в горячей точке у границы Израиля появились сначала на Информационное агентство "SM News".