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Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla

Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отверг обвинения в том, что автомобили Tesla используются для шпионажа в Китае. По его словам, компании очень важно сохранять конфиденциальность любой информации.

"Если коммерческая компания действительно занялась шпионажем, негативные эффекты для такой компании будут крайне сильными. Например, если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, в любой стране, нас бы повсюду закрыли", - цитирует Маска Bloomberg.

Накануне СМИ сообщали о запрете въезда автомобилей производства Tesla на объекты вооруженных сил Китая. Местные военные указали на многочисленные камеры, использующиеся для управления машиной - они могут собирать много важных данных, а правительство страны не имеет над этим контроля.

Ранее NEWSTES писал, что россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей.

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По материалам: uposters.ru
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