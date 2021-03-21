Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»

Анастасия Иванова

Не успела скандально известная блогераша Инстасамка отойти от операции на груди, как уже готовится к новой. По словам 20-летней артистки, решилась она на пластику, так как хочет соответствовать своему избраннику в размере частей тела. Напомним, девушка заявила, что у ее возлюбленного рэпера Moneyken (Олег Еропкин) член больше 20 сантиметров.

У себя в микроблоге Инстасамка заявила, что готовится к новой операции. Однако к какой именно, решила утаить.

«Через пару недель я делаю офигенную операцию! Пока что не буду говорить какую. Позже сообщу», – рассказала девушка.

Узнав эту новость, пользователи сети начали гадать, что же еще хочет исправить в себе блогерша. Кто-то думает, что Инстасамка вставит себе импланты в ягодицы, а кто-то думает, что она проведет себе ринопластику. Однако большинство подписчиков посоветовали ей увеличить мозг.

«Надеюсь на мозг», «Мозги себе вставит наконец-то?», «Если на мозг, то не поможет, увы», «Если на мозги, то куда скинуть деньги», — шутят в сети.

Как думаешь, что хочет изменить в себе Инстасамка?