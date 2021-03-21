Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались

Вадим Карасев

Алина Галимова вернулась в Москву, но вернуть Никиту Рудакова ей не удалось. Тот отправился с Таней Строковой в Воронеж, а мог бы остаться с Алиной и попытаться вернуть ее доверие. Теперь же пара уже не пара, они приняли окончательное решение. Зато у Никиты есть работа, а Алина уверяет, что ее сердце снова не свободно, так что обратно дороги нет.

«Он тебя не стоит. А Таня пусть ест откушанное яблоко», - успокаивают Алину подписчицы.

Не удалось Никите Рудакову и Алине Галимовой сохранить отношения, которые изначально крепостью не отличались. На проекте они много раз мирились и расставались, сохранили тенденцию каждый раз расходиться, когда их что-то не устраивает. Правда, в этот раз причина посерьезней - Татьяна Строкова увезла Никиту с собой в Воронеж, пишет newstes.ru.Галимова обиделась, ведь она отсутствовала несколько недель, а парень не захотел постараться вернуть ее, вместо этого уехал в Воронеж. Но там его ждала работа. Строкова прибыла на день рождения своей мамы, а Рудакова привезла, чтобы он сделал хороший ролик для семейного архива. Результатом она уже поделилась с подписчиками.Возможно, после возвращения из Воронежа Никита смог бы все-таки получить прощение от Алины, если бы постарался. Но ему уже и самому не интересно проводить время с Галимовой. Пользователи подозревают, что Рудаков настолько привык все время находиться возле Строковой, что уже не хочет перемен.Зато поклонники Алины уверены, что теперь она может попасть на новый Дом 2. Хотя Надя Ермакова уверяет, что не станет брать кого-то из тех, кто уже знаком зрителю. Но надеяться можно. Тем более что Алина мечтает стать певицей, а на телестройке ей уже помогали записывать песни, обещали контракт. Может, снова получит возможность.