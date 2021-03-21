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Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались

Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались

Алина Галимова вернулась в Москву, но вернуть Никиту Рудакова ей не удалось. Тот отправился с Таней Строковой в Воронеж, а мог бы остаться с Алиной и попытаться вернуть ее доверие. Теперь же пара уже не пара, они приняли окончательное решение. Зато у Никиты есть работа, а Алина уверяет, что ее сердце снова не свободно, так что обратно дороги нет.

Не удалось Никите Рудакову и Алине Галимовой сохранить отношения, которые изначально крепостью не отличались. На проекте они много раз мирились и расставались, сохранили тенденцию каждый раз расходиться, когда их что-то не устраивает. Правда, в этот раз причина посерьезней - Татьяна Строкова увезла Никиту с собой в Воронеж, пишет newstes.ru.
Галимова обиделась, ведь она отсутствовала несколько недель, а парень не захотел постараться вернуть ее, вместо этого уехал в Воронеж. Но там его ждала работа. Строкова прибыла на день рождения своей мамы, а Рудакова привезла, чтобы он сделал хороший ролик для семейного архива. Результатом она уже поделилась с подписчиками.

Возможно, после возвращения из Воронежа Никита смог бы все-таки получить прощение от Алины, если бы постарался. Но ему уже и самому не интересно проводить время с Галимовой. Пользователи подозревают, что Рудаков настолько привык все время находиться возле Строковой, что уже не хочет перемен.

«Он тебя не стоит. А Таня пусть ест откушанное яблоко», - успокаивают Алину подписчицы.

Зато поклонники Алины уверены, что теперь она может попасть на новый Дом 2. Хотя Надя Ермакова уверяет, что не станет брать кого-то из тех, кто уже знаком зрителю. Но надеяться можно. Тем более что Алина мечтает стать певицей, а на телестройке ей уже помогали записывать песни, обещали контракт. Может, снова получит возможность.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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