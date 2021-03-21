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Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю

Японское издание East Day опубликовало интересную информацию о том, что Министерство обороны Токио заявляет о намерении прямого противодействия Китаю и России комплексами РЭБ.

“Минобороны Японии активизирует усилия в области укрепления системы в космосе, киберпространстве и электромагнитном вооружении. Планируется, что численность сил увеличится в Окинаве и Кюсю в течение 2021 года. Согласно отчету Минобороны, новые силы радиоэлектронной борьбы должны развернуть в Суре, РУмой, Амами, Асае, Нахе и на других территориях”, – говорится в прессе.

Это явно говорит о планах противостояния с несколькими российскими островами из состава Курил: Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Тем не менее, техническое развитие средств РЭБ явно выше японских, поэтому ответные меры будут приняты сразу.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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