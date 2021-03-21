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Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет

Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет

Бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс во время участия в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg заявил, что США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия.

По его словам, давление избытка спроса на цену усилится одновременно с агрессивным смягчением фискальной политики, в то время как Федеральная резервная система решила проводить "свободную" денежно-кредитную политику.

"Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — сказал бывший министр, подчеркнув, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии.

В ближайшие годы с вероятностью один к трем возможен риск ускорения инфляции и наступления стагфляции, предупредил Саммерс. Также есть вероятность нулевой инфляции — если ФРС "сильно нажмет на тормоза" и подтолкнет экономику к рецессии. Однако есть возможность получения Федеральной резервной системой и казначейством быстрого роста без инфляции.

Ранее NEWSTES писал, что в сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций против СП-2.

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По материалам: uposters.ru
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