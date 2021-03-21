Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс.

Говоря о мерах по стимулированию экономики, он отметил, что "то, то было зажжено, теперь разгорается".

По словам Саммерса, во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики.


"Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — считает бывший министр. Он подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Мама Саши Черно умерла от рака
Мама Саши Черно умерла от рака
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины:
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

Экс-министр финансов США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет
Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена
Кудрин считает, что через пять лет рост экономики РФ может составить 4 процента
Трамп обвинил ФРС США в занижении ключевой ставки