Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

Анастасия Иванова

США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс.

Говоря о мерах по стимулированию экономики, он отметил, что "то, то было зажжено, теперь разгорается".

По словам Саммерса, во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики.

"Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — считает бывший министр. Он подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии.