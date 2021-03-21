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Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли

Эксперт назвал момент для обмена долларов на рублиФото: Pixabay.com

Курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть. В связи с этим у тех россиян, кто привык хранить деньги в долларах, могут возникнуть опасения. В беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер компании GLS INVEST Эдуард Бугров раскрыл момент для продажи американской валюты.

«Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками», — пояснил финансист.

По его словам, минимизировать связанные со скачками курса риски можно, разделив инвестиционный портфель на части. Так, Бугров посоветовал хранить 30 процентов в долларах, 30 — в евро и 40 — в рублях. Он отметил, что с начала февраля просматривается тенденция на укрепление рубля к доллару.

При этом финансист предупредил, что радикальных действий в отношении долларов предпринимать не стоит. По его словам, курс вряд ли повысится до 60-65 рублей за доллар в течение года. «Впрочем, даже положительная динамика в российской экономике мало влияет на укрепление нацвалюты — у России традиционно низкий госдолг и до пандемии бюджет оставался профицитным», — подытожил он.

Ранее доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков назвал случаи, когда необходимо отказаться от покупки долларов. По его словам, в краткосрочной перспективе следует придерживаться правила, что деньги стоит держать в той валюте, в которой они тратятся.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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