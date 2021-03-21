Эмили Ратаковски вернула тонкую талию через две недели после родов

Алексей Вольцев

В начале марта звезда впервые стала матерью — на свет появился малыш Слай. Несмотря на недавние роды, Эмили быстро пришла в форму и уже похвасталась точеной фигурой перед публикой.

29-летняя Эмили Ратаковски показала подписчикам, как сейчас выглядит ее тело. Модель сняла себя в зеркале. Звезда облачилась в разноцветную пижаму, верх которой она расстегнула, оголив область декольте. Ниже красовался и плоский живот Ратаковски. Поклонники отметили, у Эмили идеальная фигура, по которой совершенно незаметно, что она недавно родила ребенка.

К слову, Ратаковски с первых дней материнства не стесняется демонстрировать публике кадры с малышом. Так, она опубликовала снимок, на котором кормит мальчика грудью. «Слай появился на свет в самое нереальное, красивое и наполненное любовью утро моей жизни», — писала о рождении наследника она.

Подписчики продолжают поздравлять Эмили с пополнением в семье. «Невероятно, это настоящее чудо! Будьте счастливы»; «С рождением маленького ангелочка»; «Добро пожаловать в этот мир, малыш Слай», — делятся поклонники.

Отцом новорожденного мальчика является Себастьян Бир-Макклард, с которым Эмили состоит в официальном браке уже более двух лет. При этом, до свадьбы пара встречалась лишь несколько месяцев. Первое время супруги скрывали беременность Ратаковски. Позже актриса признавалась, что это далось ей тяжело. В конце концов она показала публике ролик, где была с округлившимся животом. Это появление в кадре вызвало восторг у фанатов артистки.

Отметим, что Ратаковски считается одной из самых сексуальных женщин мира. Актриса успешно зарабатывает на своей привлекательности, но в интервью то и дело признается, что режиссеры и продюсеры не воспринимают ее всерьез. Из-за яркой внешности Эмили редко достаются сложные драматические роли.