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Эндокринолог раскрыла биологическую причину разрыва отношений

Эндокринолог раскрыла биологическую причину разрыва отношенийФото: KIM HONG-JI / Reuters

Эндокринолог Ольга Деревянко раскрыла биологическую причину разрыва отношений. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА Новости.

По ее словам, частые ссоры в семье могут быть признаком наличия заболеваний. Врач объяснила, что нередко психологи присылают к специалистам пары, которые уже находятся на граны разрыва отношений, и у таких пациентов обнаруживается тиреотоксикоз. Она отметила, что такие проблемы можно решить медикаментозно.

Эксперт также напомнила, что на эмоциональный фон человека довольно сильно влияют гормоны.

Ранее специалист по расстройствам пищевого поведения Мария Демура заявила, что привычка к перееданию формируется из-за непонимания собственных эмоций и чувств. По словам психолога, чаще всего человек переедает, когда не понимает своих эмоций: ему скучно, одиноко или он злится. И такие негативные эмоции легче всего снять едой, отметила Демура.

Россия

По материалам: lenta.ru
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