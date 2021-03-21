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ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca

ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZenecaФото: MASSIMO PINCA / Reuters

Южно-Африканская Республика (ЮАР) продала странам Африканского союза (АС) приобретенные ранее вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Звели Мкизе, передает РИА Новости.

«Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах», — говорится в заявлении. Отмечается, что первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам. По каким именно — пока что не уточняется.

8 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за низкой эффективности британского препарата AstraZeneca против нового штамма коронавируса. Из-за этого власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации. По данным Financial Times, инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятно, не обеспечивает защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

В мире

По материалам: lenta.ru
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