Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)

Многие мечтают собрать клубнику, помидоры или зелень. Как это сделать, когда у нас есть только балкон? Планируя мини-сад на балконе, обратите внимание, сколько света до него доходит. Для нашего участка нужно зарезервировать самое солнечное место (например, у балюстрады, на подоконнике). Только несколько трав (мята, мелисса) и петрушка справятся с этим оттенком.

Также вы можете изучить готовые инструкции по выращиванию цветов, для этого посетите профильный ресурс: https://komnatnyecvety.ru/.

Как сажать

Для выращивания овощей используют большие емкости: деревянные огороды, обтянутые дачной тканью, или большие пластиковые горшки. В них можно посадить: помидоры, перец, фасоль, фруктовые кусты (смородину, ежевику без колючек, малину) или даже карликовые деревья, например, вишню. Этим растениям нужно много места и возможность сохранять влагу. В контейнерах также должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода не навредила корням.

Перед тем как посадить в них саженцы, на дно ящиков положите дренажный слой (керамзит, битые керамические горшки, галька). Его следует залить водой, а затем засыпать почвой, желательно специально для овощей, плодородной и проницаемой. Также стоит смешать его с гранулированным удобрением медленного действия, которое будет постепенно выделять питательные вещества, усваиваемые корнями. Давайте также сразу подумаем, где мы разместим и как будем поддерживать растения, которые в этом нуждаются (стеллажи для фасоли, столбы для помидоров).

Маленькие горшки, корзины и традиционные балконные ящики подойдут для рассады трав и другой зелени (например, петрушки, чеснока, салата), даже для перца чили. В качестве субстрата им достаточно обычной, хорошей, универсальной цветочной почвы.

Также на балконе хорошо растет плетистая клубника и земляника. Они могут расти в ящиках, прикрепленных к поручням, на подвесных клумбах или в стоячих горшках, а также взбираться по решеткам (в этом случае побеги необходимо подвязывать). Сажаем их редко, через каждые 30 см. Им требуется перегнойный грунт с компостом или торфом, смешанный с песком.

Новая мода - сажать овощи, например, картофель, фасоль, в биг-бегах и мешках, например, из полипропилена. Внизу делаем лунки, насыпаем садовую землю и высаживаем 4-5 проросших клубней (или семян).

Как выращивать

Почва в горшках нагревается быстрее, чем в земле, и испаряется, но она должна быть постоянно влажной. Так что важно поливать его систематически. Лучше всего это делать утром или вечером каждые 2-3 дня, в жаркую погоду - каждый день.

Овощи в горшках необходимо дополнять, например, биогумусом. Это жидкое органическое удобрение, передозировка которого невозможна. Улучшает структуру почвы и укрепляет защитную систему растений. При поливе используем разбавленные водой.

В период цветения необходимо помнить об опылении наших саженцев - это актуально при балконном выращивании в городах. Это можно сделать маленькой кисточкой или осторожно потирая один цветок о другой.

Если растения уже плодоносят и на них есть вредители, например, тля, используйте естественное опрыскивание: отваром хвоща, крапивой или Bioczos BR (он также фунгицидный).

На черенках можно выращивать:

  1. Помидоры - коктейльные разновидности прекрасно растут в контейнерах, такие как обильно плодоносящие Beads, Mascot, Cherolla (красный виноград) или Ola (желтый).
  2. Ароматные травы, такие как розмарин, шалфей, орегано, мелисса или саженцы мяты, следует покупать у садовника. Обрежьте их, чтобы ограничить их рост к верху.
  3. Перцы чили - красные и продолговатые, Numex Big Jim или черника Iranian Cherry или коричневые Ethiopian Brown оригинально украсят балкон.
  4. Клубника - если мы хотим сохранить фрукты до заморозков, лучше всего подойдут сорта с повторяющимся цветением, такие как Альбион или Супер Стар.

Что еще стоит посеять в горшки

  • Следует делать ставку на растения с коротким вегетационным периодом, которые будут быстро расти в теплые летние дни.
  • Салат - не любит песчаную и сухую почву, а без воды становится горькой, урожая дождемся около 6-8 недель.
  • Редис - можно сеять вместе с салатом, компания которого хорошо переносит. Его нужно часто поливать и укрывать от солнца. Созревает 4-6 недель.
  • Ракета, салат ягненка - первый можно сеять даже до сентября, он устойчив к холоду; второй, скорее, в начале лета. На рост обоих уходит около 8 недель.
  • Шпинат - сеять до сентября, не густо. Слишком плотно разрастается, не имеет крупных листьев и выбивает семенные всходы. Растет 5 недель.
  • Укроп - появится в плодородной почве через 5 недель.
  • Петрушка листовая - лучше всего сеять в июне, в хорошую почву.
Блоги / Женское

Заказать крауд

Последние новости

Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать матерей хейтеров
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских праздниках
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания

Еще по теме

«Главное не лениться»: Как правильно ухаживать за рассадой томатов?
Огурцы на подоконнике: как получить урожай отменных плодов в домашних условиях
Что еще можно посадить на даче
Растим вишню правильно