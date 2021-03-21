Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)

Вадим Карасев

Многие мечтают собрать клубнику, помидоры или зелень. Как это сделать, когда у нас есть только балкон? Планируя мини-сад на балконе, обратите внимание, сколько света до него доходит. Для нашего участка нужно зарезервировать самое солнечное место (например, у балюстрады, на подоконнике). Только несколько трав (мята, мелисса) и петрушка справятся с этим оттенком.

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Как сажать

Для выращивания овощей используют большие емкости: деревянные огороды, обтянутые дачной тканью, или большие пластиковые горшки. В них можно посадить: помидоры, перец, фасоль, фруктовые кусты (смородину, ежевику без колючек, малину) или даже карликовые деревья, например, вишню. Этим растениям нужно много места и возможность сохранять влагу. В контейнерах также должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода не навредила корням.

Перед тем как посадить в них саженцы, на дно ящиков положите дренажный слой (керамзит, битые керамические горшки, галька). Его следует залить водой, а затем засыпать почвой, желательно специально для овощей, плодородной и проницаемой. Также стоит смешать его с гранулированным удобрением медленного действия, которое будет постепенно выделять питательные вещества, усваиваемые корнями. Давайте также сразу подумаем, где мы разместим и как будем поддерживать растения, которые в этом нуждаются (стеллажи для фасоли, столбы для помидоров).

Маленькие горшки, корзины и традиционные балконные ящики подойдут для рассады трав и другой зелени (например, петрушки, чеснока, салата), даже для перца чили. В качестве субстрата им достаточно обычной, хорошей, универсальной цветочной почвы.

Также на балконе хорошо растет плетистая клубника и земляника. Они могут расти в ящиках, прикрепленных к поручням, на подвесных клумбах или в стоячих горшках, а также взбираться по решеткам (в этом случае побеги необходимо подвязывать). Сажаем их редко, через каждые 30 см. Им требуется перегнойный грунт с компостом или торфом, смешанный с песком.

Новая мода - сажать овощи, например, картофель, фасоль, в биг-бегах и мешках, например, из полипропилена. Внизу делаем лунки, насыпаем садовую землю и высаживаем 4-5 проросших клубней (или семян).

Как выращивать

Почва в горшках нагревается быстрее, чем в земле, и испаряется, но она должна быть постоянно влажной. Так что важно поливать его систематически. Лучше всего это делать утром или вечером каждые 2-3 дня, в жаркую погоду - каждый день.

Овощи в горшках необходимо дополнять, например, биогумусом. Это жидкое органическое удобрение, передозировка которого невозможна. Улучшает структуру почвы и укрепляет защитную систему растений. При поливе используем разбавленные водой.

В период цветения необходимо помнить об опылении наших саженцев - это актуально при балконном выращивании в городах. Это можно сделать маленькой кисточкой или осторожно потирая один цветок о другой.

Если растения уже плодоносят и на них есть вредители, например, тля, используйте естественное опрыскивание: отваром хвоща, крапивой или Bioczos BR (он также фунгицидный).

На черенках можно выращивать:

Помидоры - коктейльные разновидности прекрасно растут в контейнерах, такие как обильно плодоносящие Beads, Mascot, Cherolla (красный виноград) или Ola (желтый). Ароматные травы, такие как розмарин, шалфей, орегано, мелисса или саженцы мяты, следует покупать у садовника. Обрежьте их, чтобы ограничить их рост к верху. Перцы чили - красные и продолговатые, Numex Big Jim или черника Iranian Cherry или коричневые Ethiopian Brown оригинально украсят балкон. Клубника - если мы хотим сохранить фрукты до заморозков, лучше всего подойдут сорта с повторяющимся цветением, такие как Альбион или Супер Стар.

Что еще стоит посеять в горшки