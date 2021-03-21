Карина Кокс: «Что бы муж ни натворил, буду на его стороне. А с Ольгой Бузовой я не общаюсь»

Влада Некрасова

В прошлом месяце стартовал третий сезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». На этот раз к сотне экспертов присоединилась экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Певица рассказала, сложно ли отстаивать свое мнение против большой команды и почему проект важен для нее прежде всего как артистки.

После ухода из «Сливок» Карина Кокс начала сольную карьеру в Black Star. Впрочем, в лейбле артистка не задержалась, решив, то не желает зависеть от мнения продюсеров. Сейчас 39-летняя звезда может похвастаться крепкой семьей. Она счастлива в браке с Эдуардом Магаевым, известным как DJ MEG, и воспитывает дочерей: восьмилетнюю Камиллу и пятилетнюю Алану. Певица не забывает и о музыкальной карьере. В конце прошлого года она порадовала фанатов выпуском нового альбома, успела зажечь в музыкальном шоу в образе Волка, а недавно стала участницей проекта «Ну-ка, все вместе!» канала «Россия 1».

стархитКарина, как вам в роли судьи?Эта роль для меня необычна. Я в жюри присутствую всего второй или третий раз за свою карьеру. У меня есть опыт судейства детского конкурса, и, конечно, оценивать юных исполнителей намного сложнее, чем взрослых артистов в «Ну-ка, все вместе!». Многие из них состоялись, есть и совсем молодые участники. Тем не менее, и их тяжело оценивать между собой, иногда могут перевешивать какие-то эмоции, потому что все они очень разные и талантливые — каждый в своем профиле. К счастью, нас в жюри сто человек, и я уверена, что их мнение абсолютно адекватное и объективное. На «стене» нет лишних участников, каждый из присутствующих экспертов обладает заслугами и квалификацией в своей сфере.стархитСто судей — это все-таки внушительная цифра. Не чувствуете давления большинства?Знаете, так как Сергей Лазарев является, можно сказать, нашим предводителем, он направляет всех на объективность с самого начала. Перед эфиром он всегда говорит о том, чтобы мы придерживались своего мнения, не выделяли каких-то фаворитов и оценивали выступление здесь и сейчас. Это круто настраивает на совместную работу именно в профессиональном ключе. Но бывают случаи, когда кто-то из членов жюри не успел встать, что очень обескураживает остальных, потому что нужно максимально присутствовать в процессе, не позволять себе вольностей, когда ты просто забылся и не успел поставить оценку. Опять-таки важна объективность, а критерии «понравился/не понравился» — несколько не то, что хотят услышать участники. Ты должен обосновать свое решение определенными аргументами. Это поможет выступающему в становлении. Вообще, мне кажется, для всех, кто сидит на «стене», проект — прекрасный шанс посмотреть на себя со стороны как на артиста. Когда эксперты делают замечания, я сама иногда думаю: «Так, а я делаю это на сцене или нет?». То есть присутствует поле для творческого роста, когда ты можешь все примерить на себя. Поэтому я там не просто сижу и «журю», но и расту в профессиональном плане.стархитЕсть ли соперничество между судьями?Нет, атмосфера на площадке очень теплая и веселая, иногда даже через край. Например, шутки Николая Баскова настолько искрометны и остры, что бывает сложно сосредоточиться на процессе. Вспоминаешь какой-то его комментарий и не можешь удержаться от смеха. Но при этом Николай настолько грамотно подмечает некоторые моменты, которые порой пропускают остальные. Он, конечно, круто дополняет работу Сергея Лазарева. И вообще, команда в «Ну-ка, все вместе!» собрана просто феноменально. Я в первый раз на этом шоу и понимаю, сколько работы проделано в предыдущих сезонах. Сейчас я пришла, конечно, в полностью слаженную машину, в которой каждый винтик важен.стархитВ 2012 году вы участвовали в отборочном туре на «Евровидение». Все еще следите за проектом?Я не очень разбираюсь в «Евровидении», но, как мне показалось по последним конкурсам, он стал попахивать какой-то политической темой. Там бывают такие классные песни и исполнители, и они получают почему-то недостойные, низкие балы. Не знаю на чем проект основан сейчас. Сто процентов это уже не вокальный конкурс. Не сказала бы, что я что-то потеряла, не попав на «Евровидение». Понятно, что это грандиозная монета в копилке любого артиста, потому что здесь есть здоровая конкуренция, и ты растешь благодаря проделанной работе. Но для меня участие в конкурсах — огромный стресс. Я ненавижу сравнивать себя с кем-то. Вообще, считаю, что женщина в соревнованиях губит свою уникальность. А артистам-мужчинам конкуренция дает стимул, и, чем более экстремальны условия, тем больше они растут над собой.стархитСейчас все негодуют из-за выбора конкурсанта от России. А как вы относитесь к Маниже?Как мы можем делать какие-либо прогнозы, не увидев всех участников? На «Евровидении» бывают артисты, которые абсолютно фриковатые, и они тоже заслуживают свое место на конкурсе, потому что сейчас правила шоу-бизнеса немного иные. Что касается участника от России, то Манижа, по крайней мере, неординарная, оригинальная — и это может, наоборот, сыграть в нашу пользу. В любом случае я за профессионализм. Главное, чтобы она хорошо подготовилась, и с ней была команда, которая бы ее поддерживала.стархитДля вас период в Black Star — важная часть биографии. Там вы начинали сольную карьеру после «Сливок». Уход Тимати из лейбла был потрясением?Мы с мужем (DJ M.E.G, бывший артист Black Star. — прим. «NewsTes.ru») были удивлены, потому что общаемся с ребятами, знали о дружбе Пашу и Тимати, как долго они были вместе, какой огромный путь становления прошли. Но отношения в течение жизни меняются, и я понимаю, что когда люди взрослеют, то порой у них расходятся интересы — и это нормально. Пашу — крутейший бизнесмен и, возможно, у него сейчас немного другие задачи. А Тимати больше артист и, наверное, ему хочется реализовываться в профессиональном плане. В любом случае они не конфликтовали так сильно, чтобы дойти до драки или оскорблять друг друга в соцестях. Думаю, они достойно вышли из этой ситуации.стархитА как вы расстались с Тимати?Когда я уходила из Black Star, за мной не осталось никаких финансовых долгов или долгов по контракту. Мы разошлись мирно. Просто я в какой-то момент поняла, что мне нужно идти по иному пути. Я не общаюсь с Тимати плотно, мы нигде не пересекаемся, но мой муж дружит с ним, и они часто проводят время вместе. Отношусь к Тимати с большим уважением, потому что знаю его с юного возраста и видела, как он развивался. Мы с ним хорошо сотрудничали в творческом плане. Я благодарна ему за то, что он отозвался, когда мне нужен был лейбл.стархитТри года назад между Бузовой и DJ MEG случился конфликт. Вы тогда встали на сторону мужа. Не возникли ли у вас напряженные отношения с Ольгой из-за этого?Я поддержала мужа, потому что я его жена. И каким бы ни было становление Эдуарда (настоящее имя музыканта — прим. «NewsTes.ru») в социуме, что бы он там ни натворил, я всегда буду на его стороне. Я его друг. А с Ольгой Бузовой у меня нет никаких отношений, я с ней не общаюсь. Мы как-то пересекались с ней на одной радиостанции, где у нас с мужем проходило интервью, и больше я ее нигде не видела. Но за слова, которые произнес в адрес Оли, супруг извинился публично и, думаю, сделал для себя выводы. Но в целом, мужчина всегда отвечает за свои слова и поступки сам. Поэтому я никогда не буду лезть в его дела.стархитВы так тепло отзываетесь о муже. Что вам помогает поддерживать эти нежные чувства?Я вкладываю в мужа любовь и внимание. С каждым годом наши отношения становятся только теплее, крепче, ближе. Мы еще больше сблизились после пандемии, потому что много времени провели дома, с семьей. Я очень люблю своего мужа и могу говорить о нем долго, но стараюсь держать эмоции при себе. Ведь никто не сможет оценить его так, как я.стархитDJ MEG производит впечатление брутального мужчины, а какой он с дочерями?Тяжело оценивать со стороны, потому что я знаю его совершенно другим. Не вижу смысла описывать какие-то качества, но в целом могу сказать: образ в соцсетях и его подача себя всегда отличаются от реальной жизни. В Интернете всегда есть доля эпатажа и игры.стархитКакая вы мама?Мама всегда будет подвержена какому-то перманентному стрессу — так я сделала или не так. Понимаю, что ребенку нужно обеспечить хорошую атмосферу в семье, дать образование и максимальную любовь, уважение как к личности. Считаю каждую мать и свою в том числе априори лучшей для своего ребенка, так как другой у него нет. Каждая любит и заботится, насколько умеет и как может в данный момент.стархитДочери уже проявляют интерес к творческой профессии?Они ходят в театральную студию, занимаются вокалом и танцами, но это я рассматриваю как просто всестороннее образование, а не как вклад в будущую карьеру. Дети могут выбрать любую, понравившуюся им профессию. Сейчас уже понимаю, что мир будет другим, и говорю им о том, что они могут освоить сразу несколько специальностей. Но главная мысль, которую я хочу донести до дочерей — нужно заниматься любимым делом. Женщине не стоит рвать на себе волосы, когда что-то не получается. Нужно с удовольствием и радостью делать, то от чего горят глаза. Что касается интересов, то сейчас они, как и у всех детей, — игры. Рамки в поведении важны не меньше чем свобода, этому нужно научить ребенка, иногда предоставив опыт «контролируемого риска», чтобы дети знали, как поступить в той или иной экстренной ситуации. Они могут совершенно спокойно ссориться между собой, отстаивать свои интересы. Я обычно наблюдаю, но если нужно вмешаться, то, конечно, делаю это.