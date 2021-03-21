Катя Жужа рассказала о своей третьей беременности

Вадим Карасев

В ту беременность я вам ничего не рассказывала, а в эту буду делиться с вами всем. Итак, первые 3 самых популярных вопроса:Конечно можно! Мы мечтали что бы у нас были дети погодки. Это клёво когда дети вместе растут, играют и развиваются. Что касаемо меня - я полностью готова и восстановлена.Пипец какой. Я просто умирала от тошноты... Сейчас полегче, но все равно бывает. Меня спасает вода с лимоном, апельсиновый фреш и «Церукал» - но тут нужна строгая консультация с врачем.Не знаю. Я сделала «НИПТ» сам анализ мне пришёл на почту, а пол ребёнка пришёл моему организатору. Мы решили сделать Gender Party. Хотя я всегда была против этого. Но сейчас все по новому и хочется узнать пол ребёнка лопая шарик.Я пью магнелис Б6, Омегу и Английские мультивитамины которые мне привёз муж из Англии. Я их пила когда была беременной Максом. Там все необходимые витамины на все три триместра беременности. (На сколько я знаю их можно заказать в интернете) называются они – «Pregnacare max».