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Кличко заявил о нецивилизационных методах на акции у офиса Зеленского

Кличко заявил о нецивилизационных методах на акции у офиса Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал события у офиса президента в субботу на акции в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, заявив, что требовать справедливости нельзя нецивилизованными методами.

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента в Киеве, в ходе акции в субботу предварительно оценили в 72 тысячи долларов.

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"Можно по-разному относиться к (президенту Украины) Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти. Да, демократия - это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это - и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

В мире

По материалам: ria.ru
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