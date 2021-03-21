Клуб бывших Давы! Ольга Бузова теперь заодно с Кариной Кросс

Влада Некрасова

Ольга Бузова и Карина Кросс поделились забавным роликом. На видео женщины «борются» за сердце Романа Каграманова. Пользователи Сети пришли в восторг, ведь они совсем не ожидали, что экс-пассии Давы сумеют подружиться.

Ольга Бузова и Карина Кросс снялись в смешном видео, на котором пытаются привлечь внимание блогера Романа Каграманова. «Когда привыкла побеждать, но нашлась еще одна такая. Безбашенная Карина…» — написала в личном блоге исполнительница хита «Мало половин».

А под публикацией Кросс Ольга и вовсе оставила смешные комментарии. «Что? Это Бузова? Вот это поворот!» — отметила телеведущая, добавив смеющиеся смайлики.

Пользователи Сети удивились, увидев экс-возлюбленных Давы вместе. Они совсем не думали, что певица и блогер когда-то решатся на сотрудничество. «Я сплю? Вот это шок!»; «Где-то Дава поперхнулся!»; «Дружба бывших всегда самая крепкая!» — отреагировали подписчики.

Напомним, Бузова объявила о расставании с рэпером в начале этого года. Тогда ведущая заявила, что разорвала отношения с Давой из-за его агрессивного поведения и многочисленных измен. «Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно… Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — возмущалась 35-летняя Ольга.

С Кариной же Дава начинал блогерскую карьеру. Они вместе снимали вайны. Только вот сработаться им не удалось. Как говорила Кросс, Манукян очень некрасиво с ней обошелся. К слову, сам рэпер не скрывает, что поступил с коллегой не совсем правильно. «Я эгоист. Хотел сконцентрироваться только на себе. Мы долгое время снимали, у меня шел рост, я обошел Карину. Потом все деньги начал вкладывать в рекламу. Я Карине благодарен, она хороший друг, просто я не очень хороший», — оправдывался музыкант.