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Кольцо на безымянном пальце Карпович: «Готовимся к свадьбе с Прилучным!»

Кольцо на безымянном пальце Карпович: «Готовимся к свадьбе с Прилучным!»

«Папина дочка» Мирослава Карпович отлично справляется с задачей очаровывать всех своих поклонников, появляющихся на платформе Instagram. Аудитория девушки постоянно растет, а также появляются новые комментарии под снимками. Поговорим об одной из последних публикаций, на которых Мира появляется в стилизованной зеленой комнате, которая, к слову, идеально подходит по тону к ее изумрудному костюму-оверсайз. Подписчикам понравилась идея колоритного фото, где привычная брюнетка Карпович вновь предстает с блондинистыми короткими волосами, зачесанными на бок, но, разумеется, прическа — это не то, на что обратили внимание зрители. Золотое колечко на безымянном пальце актрисы заинтересовало людей куда больше!


«Пусть в Вашей жизни будет Любовь! Такая сильная! Если бы она была зеленой, она бы оказалась такой зеленой, такой невообразимо зеленой, что даже идея о зеленом не могла бы ее вообразить», — оставила романтичное послание под снимком владелица страницы.

«А что же не написала открыто Готовимся к свадьбе с прилучным?))», «Уже свадьба? Быстро время пролетело, еще только начали встречаться, казалось», — начались разгоряченные беседы в Instagram Миры. Увы, она пока не прокомментировала наличие маленького, но очень приметного аксессуара. Возможно, это лишь элемент образа и вспомогательная частичка для хайпа…



Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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